Назначенные "ДНР" "власти" Мариуполя обещаниями "компенсаций" за разрушения зовут жителей для возвращения в город.

Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телемарафона.

"Мы должны понимать, что ограничений на возвращение нет, но мы также должны понимать, что въехать можно - выехать очень сложно. Надо потом будет проходить фильтрационные центры, получать справки, и это новый опыт, который, к сожалению, очень грустный. И не все, кто попадают в Мариуполь, имеют возможность потом выехать из Мариуполя. Это надо понимать", - сказал Бойченко.

В то, что "ДНР" выплатит компенсации Бойченко не верит и называет эти обещания "бредом и ложью".

Ранее мы писали, что "ДНР" меняет вывески и указатели на улицах Мариуполя.

Также сообщалось, что в Мариуполе оккупанты начали печатать газеты. Первый номер вышел с георгиевской лентой и Пушилиным.

Кроме того, писали, что в Мариуполе "ДНР" начали распространять листовки, на которых пенсионеров зовут оформлять "республиканские" пенсии. Остальным предлагают работу по благоустройству, разборке завалов и выносу тел погибших.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

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