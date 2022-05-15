Президент Владимир Зеленский выступил с комментарием по поводу победы Украины на Евровидении. Он заявил, что хочет "однажды" принять песенный конкурс в Мариуполе.

Об этом президент написал в своем Фейсбуке.

"Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!" - заявил Зеленский и поблагодарил Kalush Orchestra за победу.

Напомним, что лидер Kalush Orchestra со сцены Евровидения призвал помочь "Азовстали" и Мариуполю.

Ранее "Страна" сообщала, что после своей победы на Евровидении 2022 в Турине группа Kalush Orchestra выпустила клип на песню "Стефания", с которой выиграла музыкальный конкурс. Видео было снято в Буче, Ирпене, Бородянке, Гостомеле - городах возле Киева, которые пострадали от российской оккупации. Оно посвящено смелым украинским людям, матерям, защищающим своих детей, всем, кто отдал жизнь за свободу.

Также мы публиковали полное видео выступления группы Kalush Orchestra в финале Евровидения-2022 в итальянском Турине. Зрители очень бурно реагировали на выступление украинцев.