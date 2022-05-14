Украина выступила в финале Евровидения-2022. Лидер группы Kalush Orchestra после выступления со сцены обратился к мировому сообществу и прокричал со сцены музыкального шоу: "Пожалуйста, помогите Азовстали, помогите Мариуполю!".

Отметим, что ранее директор группы Николай Кучерявый в эфире национального телемарафона рассказывал, что Kalush Orchestra запретили показывать на Евровидении номер, который имел четкий месседж о войне в нашей стране.

"Сначала наш номер имел достаточно сильное и четкое выражение о войне в Украине и четкий месседж. Но нам его запретили, ссылаясь на политизацию нашего номера..." - сообщал он.

В соцсетях уже обсуждают, что перформанс "Калуша" может стоить группе победы на конкурсе и даже грозить дисквалификацией.

"Впрочем, в нынешнем политическом контексте это выглядит не слишком вероятным сценарием", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Отметим, что букмекеры ставят на победу Украины на Евровидении. После второго полуфинала вероятность победы группы Kalush Orchestra, по их данным, составляла 57%.

Мы также рассказывали главные факты о группе "Kalush Orchestra", которая представляет Украину.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о финале Евровидения-2022, который проходит сегодня в Турине.