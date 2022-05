В субботу, 14 мая, в итальянском Турине проходит суперфинал Евровидения-2022. Среди финалистов и главных претендентов на победу - Украина.

Нашу страну на конкурсе представляет группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". Букмекеры прочат ей первое место. Сбудутся ли эти прогнозы - узнаем уже через несколько часов.

Финал Евровидения-2022 начнется в 22:00 по киевскому времени. Его транслируют на нескольких платформах. Где посмотреть Евровидение-2022, "Страна" писала тут.

А для удобства можете смотреть видео-трансляцию, не отрываясь от чтения онлайн-репортажа "Страны". Украинский ведущий Тимур Мирошниченко в live-режиме комментирует Евровидение-2022 из бомбоубежища:

"Страна" тем временем ведет текстовую онлайн-трансляцию Евровидения - самого престижного международного конкурса.

23:05 Одиннадцатая участница финала Евровидения-2022 - представительница Нидерландов. В юности девушка переборола психическое заболевание и стала известной певицей в своей стране.

23:00 Испания зажигает весь зал: певица Chanel с песней SloMo и соблазнительной энергичной постановкой надолго запомнится фанам Евровидения.

22:55 На сцене появляется хозяин Евровидения в 2022 году - Италия. Мужской дуэт Mahmood & Blanco с лирической песней Brividi. Им подпевает весь зал. Mahmood, к слову, уже представлял Италию на Евровидении с песней Soldi d 2019 году и занял 7-е место.

22:46 Армения - восьмая страна сегодня на сцене Евровидения.

22:42 Седьмой выступает группа из Норвегии - загадочный коллектив, участники которого не раскрывают своих личностей и лиц.

22:39 Впервые на сцене Евровидения выступает представитель Франции - одной из стран "большой пятерки", которые ежегодно автоматически попадают сразу в финал, без отборочных полуфиналов. Коллектив Alvan & Ahez представляет песню на бретонском языке Fulenn (искра).

22:34 Пятым на сцену выходит швейцарец Marius Bear с песней о праве мужчин на слезы - Boys Do Cry.

22:29 Легендарный рок-коллектив The Rasmus представляет Финляндию. К концу выступления 43-летний солист разделся до пояса.

22:25 Третьей выступает Португалия. Необычная композиция. Название песни Saudade не имеет аналогов в других языках и по сути непереводимое. Оно обозначает особенную светлую тоску, свойственную только португальцам.

22:22 Следующая - Румыния.

22:17 Открывает суперфинал Евровидения-2022 Чехия: чешско-норвежская группа We Are Domi исполняет электро-поп композицию Lights Off.

22:12 На сцене Евровидения в Турине появляются все 25 участников, борющихся за победу. Когда поприветствовать зрителей выходит украинская группа Kalush Orchestra, зал взрывается овациями.

22:05 Тимур Мирошниченко, комментируя открытие Евровидения, пошутил, что украинцы сегодня вечером стоят перед непростым выбором: что посмотреть - интервью Арестовича Фейгину или финал Евровидения (обе трансляции начинаются в 22:00).

Мирошниченко советует зрителям сделать выбор в пользу песенного шоу, где Украина имеет все шансы на победу - такое просто необходимо смотреть онлайн. А Арестовича, мол, можно и в записи потом посмотреть.

Напомним, что Мирошниченко в live-режиме комментирует Евровидение-2022 из бомбоубежища. Таковы реалии его работы в условиях войны.

22:00 Итак, финал Евровидения-2022 официально объявлен открытым! Начинается шоу с выступления ведущих. Евровидение в Турине ведут итальянская певица Лаури Паузини, итальянский телеведущий Алессандро Каттелан и известный британский певец Mika.

21:55 "Мы знаем, что букмекеры ошибаются. Но, думаю, не в этот раз", - заявила представительница Украины на прошлогоднем Евровидении-2021, солистка группы Go_A Екатерина Павленко. В интервью Тимуру Мирошниченко, за 5 минут до начала суперфинала конкурса.

21:50 Напомним порядок выступлений в финале Евровидения-2022. Украина выйдет на сцену 12-й.

21:40 Что известно о группе Kalush Orchestra, которая представляет Украину и претендует на победу в Евровидении-2022.

Во-первых, "Kalush" и "Kalush Orchestra" - это две разные группы, которые исполняют украинский рэп в аутентичном стиле с фольклорными мотивами. Они выступают как вместе, так и отдельно. Всего в бойз-бэнде "Kalush Orchestra" шесть участников: это фронтмен Олег Псюк, диджей Килиммен, бэк-вокал Джонни Дивный, а также мультиинструменталисты - Тимофей Музычук, Виталий Дужик и Игорь Диденчук.

Здесь можно подробнее прочитать о творческом пути группы Kalush Orchestra.

Конкурсная рэп-песня "Стефания" исполняется с элементами фолка. Она посвящена матери фронтмена Олега Псюка.

21:33 Отметим, что букмекеры все сильнее верят в победу Украины на Евровидении. В среду, после первого полуфинала, вероятность победы группы "Kalush Orchestra" в финале конкурса составляла 49%. К пятнице, 13 мая, после второго полуфинала, эта вероятность выросла до 57%.

Второе и третье место, по прогнозам букмекеров, займут Великобритания и Италия соответственно.

21:30 До старта финала Евровидения-2022 остается всего полчаса! А пока напомним, как можно проголосовать за представителя Украины - Kalush Orchestra.

Отметим, что согласно правилам конкурса, Украина не может голосовать сама за себя. Но украинцы, находящиеся в данный момент за границей, могут позвонить или отправить смс за Kalush Orchestra.

А вот видео выступления Kalush Orchestra в первом полуфинале Евровидения-2022. Для вдохновения:

21:20 Евровидение начнется уже через 40 минут. А пока напомним, что в финале песенного конкурса примут участие 25 стран - по 10 победителей полуфиналов и участники "стран большой пятерки" (государства-остнователи конкурса), которые каждый год автоматически проходят в финал: Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания.