В субботу, 14 мая, в Италии состоится финал Евровидения-2022, в который прошла Украина.

Букмекеры прочат группе Kalush Orchestra с их песней "Стефания" победу или высокое место. Убедиться в точности этих прогнозов можно будет сегодня.

Финал Евровидения-2022 начнется в 22:00 по киевскому времени.

Посмотреть его в прямом эфире можно будет на нескольких платформах

По тв:

На телеканале UA: Культура.

В интернете:

В Facebok-аккаунте Евровидения канала "Суспильне",

на сайте "Суспільне Культура",

на сайте Суспільне Евровидение,

на официальном ютуб-канале Евровидения: Eurovision Song Contest,

на канале "Євробачення Україна" в Ютуб будет идти онлайн-трансляция из комментаторской студии.

В приложении "Дия"

Чтобы посмотреть трансляцию Евровидения в приложении "Дия", в разделе "Услуги" нужно выбрать Дия.TV и телеканал UA: КУЛЬТУРА из списка.

Напомним, что сегодня в финале Евровидения примут участие 25 стран - по 10 победителей полуфиналов и участники "стран большой пятерки", которые каждый год выступают сразу в финале - Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания.