Во вторник, 10 мая, в Турине прошел первый финал конкурса Евровидение-2022. Украина вышла в финал. Ее представляла группа Kalush Orchestra, выступавшая шестой среди 17 участников.

Украинцы исполнили рэп-песню "Стефания" с элементами фолка. Она посвящена матери фронтмена Олега Псюка.

Напомним, что на этой неделе, 12 мая, пройдет второй полуфинал конкурса, где выступят еще 18 участников.

В субботу, 14 мая, пройдет решающий финал. В нем будут участвовать 25 участников: по 10 с каждого финала и "страны большой пятерки" - Германия, Франция. Великобритания, Испания и Италия.

Kalush Orchestra - это проект рэп-группы "Калуш" (Олег Псюк, диджей Килиммен, Джонни Дивный) и фолк мультиинстурменталистов (Тимофей Музычук, Виталий Дужик, Игорь Диденчук). Ради участия в конкурсе для них сделали исключение и они смогли выехать за границу во время военного положения в Украине.

На Нацотборе их группа получила высокие 14 баллов: максимальные 8 от зрителей и 6 от судей. Но они стали вторыми после Алины Паш. Однако после разгоревшегося скандала из-за визита в Крым артистка отказалась от дальнейшего участия в конкурсе.