Букмекеры все сильнее верят в победу Украины на Евровидении. В среду, после первого полуфинала, вероятность победы группы "Kalush Orchestra" в финале конкурса составляла 49%. К пятнице, 13 мая, после второго полуфинала, эта вероятность выросла до 57%.

Данные букмекерских компаний опубликованы на сайте EurovisionWorld.

Вероятность победы находившейся на втором месте Италии снизилась с 14 до 7%, а Британии выросла с 10 до 11%, что подняло ее с третьей на вторую позицию в рейтинге.

Отметим, что вчера прошел второй полуфинал конкурса, где выступили конкурсанты из 18 стран. В субботу, 14 мая, пройдет решающий финал. На нем выступят 25 участников.

Напомним, группа Kalush Orchestra с композицией "Стефания" вышла в финал Евровидения. Украинцы исполнили рэп-песню "Стефания" с элементами фолка. Она посвящена матери фронтмена Олега Псюка.

Мы публиковали видео выступления Kalush Orchestra в полуфинале.

Kalush" и "Orchestra" - это две разные группы, которые исполняют украинский рэп в аутентичном стиле с фольклорными мотивами. Они выступают как вместе, так и отдельно. Всего в бойз-бэнде "Kalush Orchestra" 6 участников: это фронтмен Олег Псюк, диджей Килиммен, бэк-вокал Джонни Дивный, а также мультиинструменталисты - Тимофей Музычук, Виталий Дужик и Игорь Диденчук. Ранее мы подробно писали, что известно про группу Kalush Orchestra.