Украина остается бесспорным лидером на "Евровидении 2022" по прогнозам букмекеров. Данные букмекерских компаний опубликованы на сайте EurovisionWorld.

Вероятность победы группы "Kalush Orchestra" в финале конкурса составляет 49%.

Второе место сулят представителям Италии дуэту Mahmood & Blanco (14%).

Третье - Сэму Райдеру из Великобритании (10%).

Четвертое - Швеции (10%),

Пятое - Испании с вероятностью в 3%.

Cитуация может измениться после второго полуфинала "Евровидения" в четверг, 14 мая, где огласят имена еще одной десятки финалистов. Во втором полуфинале мы увидим выступления участников из 18 стран.

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra с композицией "Стефания" вышла в финал Евровидения.

Также мы публиковали видео выступления украинской группы Kalush Orchestra в полуфинале Евровидения.

"Страна" подробно писала, что известно про группу Kalush Orchestra, которая представляет Украину на "Евровидении".

Между тем, война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

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