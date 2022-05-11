Евровидение-2022. После первого полуфинала букмекеры ставят на победу Украины
Украина остается бесспорным лидером на "Евровидении 2022" по прогнозам букмекеров. Данные букмекерских компаний опубликованы на сайте EurovisionWorld.
- Вероятность победы группы "Kalush Orchestra" в финале конкурса составляет 49%.
- Второе место сулят представителям Италии дуэту Mahmood & Blanco (14%).
- Третье - Сэму Райдеру из Великобритании (10%).
- Четвертое - Швеции (10%),
- Пятое - Испании с вероятностью в 3%.
Cитуация может измениться после второго полуфинала "Евровидения" в четверг, 14 мая, где огласят имена еще одной десятки финалистов. Во втором полуфинале мы увидим выступления участников из 18 стран.
Напомним, украинская группа Kalush Orchestra с композицией "Стефания" вышла в финал Евровидения.
Также мы публиковали видео выступления украинской группы Kalush Orchestra в полуфинале Евровидения.
"Страна" подробно писала, что известно про группу Kalush Orchestra, которая представляет Украину на "Евровидении".
Между тем, война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.
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