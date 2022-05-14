В субботу, 14 мая, состоится финал Евровидения-2022. Украину представляет группа Kalush Orchestra с песней "Стефания". Прямой эфир начнется в 22:00.

Что известно о Kalush Orchestra

Kalush Orchestra - это коллаборация рэперов из группы "Калуш", основанной Олегом Псюком (также в нее сейчас входят МС Киллимен и Саша Таб), и мульти инструменталистов Тимофея Музычука (также вокал), Игоря Диденчука (он участник еще одной группы с Евровидения Go-A) и Виталия Дужика (участник коллектива EtnoGen).

Олег Псюк родился в городе Калуш Ивано-Франковской области, отсюда и название группы. Окончил Львовский лесотехнический университет, работал на заводе, во время учебы перепродавал книги. Признавался, что студентом торговал наркотиками, но потом завязал.

"Калуш" на Евровидении

Группа Kalush Orchestra стала второй в Нацотборе на Евровидение. Первое место досталось певице Алине Паш. Но после скандала с ее поездкой в Крым, Паш, не дожидаясь отказа, сама решила не участвовать. Организаторы предложили представлять Украину на конкурсе группе "Калуш". Они заняли второе место, получив на 1 балл меньше, чем Паш.

Был скандал и с Kalush Orchestra. Всплыли фото участника группы Тимофея Музычука, который ездил в Москву и в 2015 году опубликовал фото на фоне Кремля. Однако в группе заявили, что фото старое, а Музычук ездил в Россию еще до начала российской агрессии - в 2013 году. Доказательства этому есть в пограничной службе, заявил Олег Псюк.

Песню "Стефания" фронтмен Олег Псюк посвятил своей маме. После российского вторжения композиция обрела дополнительный смысл и стала напоминать украинцам о дороге домой.

Выступление Kalush OrchestraKalush Orchestra на Евровидении проходит на фоне черно-белых кадров с традиционными украинскими этническими мотивами.

На фронтмене - его фирменная розовая панамка, буковинская жилетка, вышиванка и спортивные штаны. Вокалист Тимофей Музычук, который также играет на сопилке, одет в гуцульский костюм. МС Килиммен - в комбинезоне с орнаментом, напоминающим узор ковра, который как татуировка покрывает все тело.

Согласно жеребьевки украинцы выступили в первом полуфинале. Многие слушатели во время номера группы аплодировали и пританцовывали. В зале было большое количество зрителей с украинскими флагами.

Видео выступления Украины в первом полуфинале Евровидения.

Букмекеры принимают ставки на победу Украины, которые после второго полуфинала только выросли. Данные букмекерских компаний, опубликованные на сайте EurovisionWorld, показывают, что такую вероятность оценивают в 57%.

Решающий финал состоится сегодня. Начало в 22:00. На нем выступят 25 участников.

Украинцы выйдут на сцену двенадцатыми.