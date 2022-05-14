На международном песенном конкурсе Евровидение 2022 представителю Украины - группе Kalush Orchestra, запретили показывать номер, который имел четкий месседж о войне в нашей стране.

Номер украинской группы назвали политизированным, рассказал его директор Николай Кучерявый в эфире национального телемарафона.

По его словам, на европейском конкурсе есть достаточно много запретов.

"Сначала наш номер имел достаточно сильное и четкое выражение о войне в Украине и четкий месседж. Но нам его запретили, ссылаясь на политизацию нашего номера..." — отметил директор группы.

Кучерявый также объяснил, что на Евровидении аргументировали запрет тем, что это, в первую очередь, песенный конкурс, а не, в частности, "Большая семерка" (международный клуб правительств семи государств - Великобритания, США, Германия, Канада, Япония, Франция и Италия).

Кроме того, он рассказал, как участница исландской группы Systur вышла на сцену с рисунком на руке в виде сине-желтого флага. По словам Кучерявого, артистка хотела выступить с большим флагом, но этого не разрешили организаторы конкурса.

Напомним, во вторник, 10 мая, в Турине прошел первый финал конкурса Евровидение-2022. Украина вышла в финал. Ее представляла группа Kalush Orchestra, выступавшая шестой среди 17 участников. Украинцы исполнили рэп-песню "Стефания" с элементами фолка. Она посвящена матери фронтмена Олега Псюка.

Сегодня, 14 мая, пройдет решающий финал. В нем будут участвовать 25 участников: по 10 с каждого финала и "страны большой пятерки" - Германия, Франция. Великобритания, Испания и Италия.

"Страна" собрала главные факты о группе, которая представляет Украину.