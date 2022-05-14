Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором призвал болеть за нашу страну в финале Евровидения.

Видео опубликовано в соцсетях.

"Сегодня Евровидение. Финал. Выступает наша группа Kalush Orchestra. И да, это не война. Но тем не менее, для нас сегодня любая победа очень важна. Итак, давайте болеть за наших!" - сказал Зеленский.

Напомним, шоу начнется 14 мая в 22:00. Украинская группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" выступает в финале Евровидения-2022 под номером 12. Ранее мы публиковали главные факты о группе, которая представляет Украину.

Также мы сообщали, где и во сколько смотреть финал Евровидения сегодня.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о финале Евровидения-2022, который проходит в итальянском Турине.

Также мы писали о том, что группе Kalush Orchestra запретили показывать на "Евровидении" номер c месседжем о войне в Украине. Об этом рассказал директор коллектива Николай Кучерявый

Кроме того, сообщалось, что букмекеры после двух полуфиналов, которые состоялись на неделе, ставят на победу Украины в финале Евровидения-2022.