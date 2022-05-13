Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение.

Главное из заявлений Зеленского:

"Сегодня можем отчитаться о 200-м сбитом российском самолете. Столько авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки лет... Россия потеряла больше 3 тысяч танков, бронированных машин, большое количество обычных машин, вертолеты, беспилотники и все свои перспективы как государства". "Мир признал, что эта война и российское вторжение провоцируют масштабный продовольственный кризис... Каждый день войны - это новые возможности России провоцировать нестабильность в различных регионах мира. Поэтому давления на Россию нужно гораздо больше". "На сегодняшний день деоккупированы 1015 населенных пунктов, плюс 6 за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, транспорт, социальные услуги". "Не прекращаем попытки спасти из Мариуполя и "Азовстали" всех наших людей. Сейчас продолжаются очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии – вывозе тяжелораненых и медиков. Речь идет о большом количестве людей. Конечно, делаем все, чтобы эвакуировать и всех остальных, каждого нашего защитника. Уже привлекли для соответствующих переговоров всех в мире, которые могут быть наиболее влиятельными посредниками". "37 иностранных посольств возобновили работу в Киеве. Это 37 доказательств того, что Украина стоит твердо".

Ранее мы писали, что в украинской разведке определили месяц, когда наступит перелом в войне с Россией.

Также "Страна" сообщала, что российские войска пытаются форсировать Северский Донец и ведут шквальные обстрелы Донецкой области.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.