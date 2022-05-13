Перелом в войне наступит в августе.

Такой прогноз в интервью Sky News озвучил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

"Перелом будет во второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. В результате мы восстановим украинскую власть на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", – заявил он.

Буданов также сообщил, что в России уже происходит переворот с целью свержения Владимира Путина, а российский лидер серьезно болен раком.

В начале мая глава Луганской ВГА Сергей Гайдай предрекал, что ситуация на фронте начнет меняться в пользу Украины через две недели, когда ВСУ в полной мере получат оружие, поставляемое Западом.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.