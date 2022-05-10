Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что вторжение России приведет к сокращению экономики Украины на 30% в этом году.

Об этом сообщает CNBC.

Вторжение России в Украину приведет нашу страну к сокращению экономики на 30% в этом году, а в то время как страна-агрессора - на 10%.

"Поскольку 3,4% роста ВВП, зарегистрированное в 2021 году, является лишь отдаленным воспоминанием, война приносит экономике Украины колоссальный стресс с тяжелым разрушением инфраструктуры и производственных мощностей", — говорится в исследовании.

По разным оценкам, от 30% до 50% предприятий в Украине полностью прекратили свою деятельность, в результате чего около половины всех работников потеряли работу и доход.

Последний прогноз валового внутреннего продукта для Украины является пересмотром в сторону уменьшения на десять процентных пунктов по сравнению с прогнозами банка, опубликованными в марте.

По прогнозам ЕБРР, ВВП Украины восстановится до 25% в 2023 году, но при условии, что на то время будут продолжаться существенные работы по восстановлению страны.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что за первые шесть недель войны общий ущерб экономики Украины превысил 500 миллиардов долларов, а по итогам 2022 года ВВП страны может упасть на 30-50%.

Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.