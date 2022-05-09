ВВП России в 2022 году может снизиться на 12%.

Такая оценка приводится во внутреннем отчете министерства финансов России, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Причиной обвала российской экономики в отчете называются санкции.

По данным агентства, если прогноз Минфина оправдается, такой обвал будет сопоставим с развалом экономики стран бывшего СССР в 1990-х годах.

Источники основного будущего негативного воздействия - нефтяное эмбарго, отказ от российского газа, а также дальнейший уход иностранных компаний с рынка, сказала главный экономист финансовой группы БКС в Москве Наталья Лаврова: "Все это, скорее всего, постепенно продолжит развиваться".

Помимо 2022 года, эксперт ожидает значительный негативный эффект от ограничений в следующем году. С учетом текущих санкций экономист прогнозирует падение ВВП на 10,8% в 2022-м и примерно на 5% в 2023 году.

В то же время МВФ давал в апреле несколько иные прогнозы. По мнению его экспертов, падение экономики России составит 8,5%, а падение экономики Украины – 35%.

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