Основным в Донецкой области является Лиманское направление, где российские войска пытаются форсировать Северский Донец, наводя понтонные переправы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По словам Кириленко, попытки россиян переправиться привели к тому, что сегодня они не наступали, однако продолжали подвергать регион шквальному огню.

"Марьинка, Красногоровка, Угледар, Авдеевка. Торецкая громада сегодня пострадала очень сильно, и обстрел продолжается прямо сейчас", - рассказал губернатор.

Ранее мы писали, что на переправе через Донец у Белогоровки украинская армия десятками уничтожала военную технику врага.

Также "Страна" сообщала, что войска РФ пытаются прорваться к Славянску и Краматорску и окружить ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.