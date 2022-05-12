На переправе через Северский Донец в районе Белогоровки в Луганской области украинские войска в последние дни уничтожили 73 единицы военной техники, в том числе танки Т-72, бронемашины БМП и БМД, бронетранспортеры, автомобили и специальную технику.

К такому выводу пришли специалисты по изучению данных (OSINT), проанализировав снимки разрушенной понтонной переправы. Допускается, что еще какое-то количество техники затонуло.

Российские войска штурмуют Белогоровку, чтоб выйти к трассе Бахмут-Лисичанск и отрезать группу украинских войск в Лисичанске и Северодонецке.

Ранее мы писали, что ситуация в Луганской области значительно ухудшилась. Идут бои, дорога под обстрелом, нет света, газа и связи.

Также "Страна" сообщала, что РФ перемещает силы на Славянское направление и наступает на Северодонецк.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.