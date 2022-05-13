Британская разведка сообщает, что Россия прилагает значительные усилия в районе Изюма и Северодонецка, пытаясь добиться прорыва к Славянску и Краматорску.

Сводка разведки Британии опубликована в Twitter Минобороны страны.

По данным разведки, первоочередной задачей на этом направлении является окружение украинских сил в зоне ООС, чтобы отрезать их от подкреплений с запада.

Также сообщается, что украинские силы предотвратили попытку форсирования Северского Донца к западу от Северодонецка (речь о Белогоровке). При форсировании Россия потеряла бронетехнику и понтонную переправу.

По данным разведки, российским войскам не удалось добиться каких-либо значительных успехов, несмотря на концентрацию сил в этом районе.

Отметим, что вчера россияне заняли село Воеводовка к северу от Северодонецка (в сводке британской разведки это не упомянуто).

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.