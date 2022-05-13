В России заговорили о "денацификации" Польши.

Эту тему поднял в своем Телеграм-канале председатель комитета Государственной думы РФ по контролю Олег Морозов.

"Своими заявлениями о России как "раковой опухоли" и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины", - сказано в посте Морозова.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда сказал, что Россия обязана будет заплатить Украине контрибуцию.

"Мы глубоко верим, что международное сообщество принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено в Украине", - заявил Дуда.

А премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении искоренить идеологию "русского мира".

"Русский мир - это раковая опухоль, которая пожирает не только бо́льшую часть российского общества, но и представляет смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию", - написал Моравецкий в колонке для Telegraph.

К слову, о контрибуции и выплате репараций говорил и президент Украины Владимир Зеленский.