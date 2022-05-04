Российские власти резко сократили использование термина "денацификация", который Владимир Путин наряду с "демилитаризацией" упоминал в качестве одной из задач войны в Украине.

Об этом пишет российское информагенство "Проект", ссылаясь на слова высокопоставленного медиаменеджера и близких к Кремлю социолога и политтехнологов.

По сведениям собеседников издания, примерно через неделю после начала войны социологи по заказу администрации президента РФ провели закрытые телефонные опросы об отношении россиян к основным тезисам военной пропаганды.

Выяснилось, что граждане не понимают и не могут толком объяснить термин "денацификация".

Термин "денацификация" стали заметно реже употреблять ведущие госканалов, если сравнивать выпуски февраля-марта с апрелем, пишет "Проект".

Тем временем война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.