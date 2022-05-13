Президент Польши Анджей Дуда заявил, что международное сообщество принудит Россию выплатить Украине контрибуцию. Об этом он заявил журналистам в Таллине. Трансляция ведется в соцсетях польского лидера.

"Мы глубоко верим, что международное сообщество… принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено в Украине", - заявил Дуда.

Напомним, месяц назад президенты Польши и трёх стран Балтии встретились с Зеленским и съездили с премьером в разрушенную Бородянку под Киевом. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что гости видели многочисленные разрушения домов и инфраструктуры в селах Киевской области. Говорили о необходимости введения масштабных санкций, которые помогут приостановить войну.

Также "Страна" писала, что в Украине полностью разрушено как минимум 40 больниц. Еще 500 повреждены. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице после российских обстрелов разрушено 200 жилых домов и 46 школ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.