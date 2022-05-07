В столице Украины обстрелами повреждены более 200 жилых домов, разрушены также 46 школ, 30 детских садов и более 70 объектов городской инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

"Мы заканчиваем их обследовать и разрабатываем сметы, чтобы определиться с объемом работ и стоимостью восстановления поврежденного жилья и объектов", - написал мэр в субботу.

"Мы все отстроим! Киев выстоит, Украина победит!", - добавил Кличко.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил, что не исключает вариант повторного наступления российских сил на Киев, который не так давно снова подвергся обстрелам.

При этом мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после 9 мая можно будет понемногу возвращаться в Киев.

"Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8-9 мая можно будет понемногу возвращаться в столицу", - сказал мэр.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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