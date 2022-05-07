Городской бюджет Киева из-за войны в Украине недополучит, по предварительным подсчетам, треть поступлений - это более 20 млрд гривен.

Такие данные озвучил мэр столицы Виталий Кличко в эфире радио НВ.

Мэр отметил, что точно подсчитать эту сумму сегодня невозможно, потому что война еще продолжается.

"По месяцам говорить не совсем корректно. Потому что бюджет составляется на год. В целом за 2022 год мы, по предварительным подсчетам, недополучим треть бюджета. То есть более 20 млрд гривен. Но, подчеркиваю, это предварительные расчеты", – сказал Кличко.

Кличко сообщил, что сейчас экономика Киева понемногу оживает, возвращается к работе бизнес. Также в столице растет процент оплаты предоставленных коммунальных услуг.

"Например, за март в столице за коммунальные услуги уплатили 55% киевлян. И я очень благодарен им за это. Потому что эти средства пошли на необходимые материалы. На зарплату работникам предприятий, которые часто рискуя жизнью, обеспечивают многомиллионный город всеми сервисами", – добавил Кличко.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что не исключает вариант повторного наступления российских сил на Киев, который не так давно снова подвергся обстрелам.

Напомним, война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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