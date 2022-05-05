В Киеве с 16 мая хотят вернуть плату за проезд в общественном транспорте. Соответствующий проект решения появился на сайте Киевсовета. Будет ли принято решение - неизвестно.

Контроль за исполнением данного решения будет возложен на постоянную комиссию Киевского городского совета по вопросам цифровой трансформации и административных услуг, говорится в проекте решении мэра Киева Виталия Кличко.

Ранее КГГА призывало киевлян не передвигаться на личном транспорте без лишней необходимости для того, чтобы обеспечить первоочередную потребность в топливе для военных. В качестве альтернативы предлагается использовать общественный транспорт.

Напомним, в столице с 21 апреля возобновлено движение по "красной" ветке метро. Поезда начали ходить от "Академгородка" до "Лесной". Но пересадочный узел "Крещатик" – "Майдан Незалежности" остается закрытым. На всех линиях сокращен интервал движения между поездами до 10-15 минут.

30 марта в Киеве для общественного транспорта открыли Южный мост.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.