В среду, 30 марта, в Киеве откроют Южный мост. Передвигаться по нем разрешат общественному транспорту. Однако частные автомобили туда по-прежнему заезжать не смогут.

Об этом сообщает КГГА.

Пока через мост будут курсировать два автобуса - 22-й (Тростянецкая - Жуляны) и 91-й (Ахматовой - метро Голосеевская), а также "скорые", фуры с гуманитаркой и спецтранспорт.

Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать Северный и Дарницкие мосты.

Ранее мы писали, что в Киеве запускают кольцевую электричку с правого на левый берег столицы. Она будет проходить через Борщаговку, Сырец и на доступном расстоянии к югу от массива Оболонь, где движение транспорта затруднено.

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