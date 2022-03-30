Сегодня в Киеве для общественного транспорта откроют Южный мост
В среду, 30 марта, в Киеве откроют Южный мост. Передвигаться по нем разрешат общественному транспорту. Однако частные автомобили туда по-прежнему заезжать не смогут.
Об этом сообщает КГГА.
Пока через мост будут курсировать два автобуса - 22-й (Тростянецкая - Жуляны) и 91-й (Ахматовой - метро Голосеевская), а также "скорые", фуры с гуманитаркой и спецтранспорт.
Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать Северный и Дарницкие мосты.
Ранее мы писали, что в Киеве запускают кольцевую электричку с правого на левый берег столицы. Она будет проходить через Борщаговку, Сырец и на доступном расстоянии к югу от массива Оболонь, где движение транспорта затруднено.
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