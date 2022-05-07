Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине повреждены около 500 больниц. Также 40 медучреждений разрушены и не подлежат восстановлению

. Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает "Интерфакс".

"С начала войны повреждены около 500 больниц, в них нельзя оказывать медпомощь, разрушены 40 больниц, они уже не подлежат восстановлению", - сказал он.

Ляшко заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия нарушает международные конвенции относительно функционирования учреждений здравоохранения, убивает медиков и применяет запрещенное оружие.

"Я как министр здравоохранения прошу всех сделать все возможное, чтобы остановить войну в Украине, чтобы РФ ушла с территории независимой и свободной Украины", - сказал он.

В свою очередь, глава ВОЗ Теброс Гебреесус отметил, что ВОЗ подтвердила 200 атак на систему здравоохранения Украины. А исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения докторр Майкл Райан заявил, что ВОЗ рассматривает удары по медучреждениям как нарушение международного гуманитарного права и военные преступления.

"Мы подтвердили 200 таких преступлений. Нужно документировать и расследовать криминальные аспекты этих нападений для Международного уголовного суда. Это не случайные атаки. Мы продолжаем документировать и засвидетельствовать такие атаки", - сказал он.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о том, какая ситуация на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.