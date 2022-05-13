Первый зампред комитета Госдумы РФ по госстроительству Даниил Бессарабов заявил, что конституция не запрещает принимать в состав России регионы других государств.

Так он прокомментировал инициативу назначенных оккупантами "властей" Херсонской области стать субъектом РФ, сообщают российские СМИ.

Он расписал "юридический механизм", по которому Москва может в теории аннексировать новую часть украинской территории.

"Есть такой федеральный конституционный закон, где в качестве условий принятия в РФ указывается, что может быть принято в качестве нового субъекта иностранное государство или его часть", - сообщил Бессарабов.

По его словам, для этого нужно составить международный договор и внести его на ратификацию в Госдуму.

Перед внесением в парламент договор должен утвердить конституционный суд РФ.

Вместе с договором на ратификацию Думой вносится еще один документ - проект федерального конституционного закона о принятии в РФ нового субъекта.

"В общем, в России уже подготовились к возможным территориальным приобретениям в Украине", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, тему с "вхождением в состав России" в Херсоне снова подняли 11 мая. Назначенный российскими оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации" региона Стремоусов заявлял, что для этого не понадобится референдумов или создания "ХНР", а будет прямое обращение "властей" к президенту РФ.

Мы также писали, Песков после заявления "властей" Херсона заявил, что судьбу региона "все-таки должны решать жители Херсонской области", добавив, что "вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками".

В Офисе президента также ответили на планы "присоединения" Херсонщины к РФ.

Также сообщалось, что армия России готовится к захвату всей Херсонской области.