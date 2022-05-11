Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на заявление назначенных Россией "властей" Херсонской области о намерении присоединить регион к РФ.

Соответствующий твитт он опубликовал в своем Twitter-аккаунте в среду, 11 мая.

"Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области - прошение о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты", - написал Подоляк.

Напомним, Песков после заявления "властей" Херсона заявил, что судьбу региона "все-таки должны решать жители Херсонской области", добавив, что "вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками".

Также мы писали, что назначенный российскими оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации" региона Кирилл Стремоусов заявил, что "никаких "ХНР" не будут создавать".

Кроме того, ранее "Страна" подробно рассказывала, что сейчас происходит в Херсоне.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

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