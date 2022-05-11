Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков достаточно осторожно прокомментировал заявление назначенных Россией "властей" Херсонской области о подготовке обращения к РФ с просьбой включить регион в ее состав.

"Быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными", - сказал Песков.

"Из его слов можно сделать вывод, что Кремль ещё окончательное решение по этому поводу не принял", - комментирует заявление Пескова Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, назначенный российскими оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации" региона Кирилл Стремоусов заявил: "Никаких "ХНР" не будут создаваться. Референдумов не будет. Это будет один единый Указ на основании обращения руководства области к президенту России с просьбой ввести область в состав РФ как полноценного субъекта".

Напомним, вчера назначенный РФ херсонский "губернатор" заявил, что "присоединять" регион к Крыму не будут.

Также сообщалось, что Россия заблокировала выезд из оккупированного Херсона, выпускают только в Крым.