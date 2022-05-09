Назначенный Россией "глава военно-гражданской администрации Херсонской области" и экс-мэр Херсона Владимир Сальдо заявил, что модель "госуправления" в регионе будет выстроена по российскому образцу. Об этом пишет ТАСС.

Сальдо также дал понять, что курс взят на включение области в состав РФ.

"В дальнейшем, конечно же, она (система "госуправления" в Херсонской области - Ред.) трансформируется в российскую систему построения властных органов сверху донизу и будет такой же, как и в других федеральных образованиях. Если будет здесь Российская Федерация, то весь свод законов, структура и определение властных полномочий будут именно российскими", - сказал он.

При этом, по его словам, присоединять область к Крыму не планируется.

Напомним, ранее сообщалось, что назначенные Россией "власти" Херсона собираются начать раздачу паспортов местному населению.

Также мы писали о том, что недавно в Херсон приехал замглавы Совфеда РФ и заявил, что "Россия здесь навсегда".

Кроме того, о том, что РФ планирует длительную оккупацию Херсонской области, сообщала британская разведка.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.