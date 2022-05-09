В подконтрольном россиянам Херсоне организовали шествие "Бессмертного полка". Вышел на него и назначенный РФ "глава обладминистрации" экс-мэр Херсона Владимир Сальдо.

Соответствующее видео публикуют российские СМИ.

На кадрах видно, что на шествии присутствуют десятки людей.

Ранее сообщалось, что назначенные Россией "власти" Херсона собираются начать раздачу паспортов местному населению.

Кроме того, писали, что замглавы Совфеда РФ заявил, что "Россия в Херсоне навсегда".

"Страна" ранее разбиралась, что сейчас происходит в захваченном россиянами Херсоне.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 74-го дня войны и рассказывали о главных событиях на фронте.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.