20% жителей покинули территорию временно оккупированной Херсонщины, хотя официально зеленых коридоров нет. Кроме того, из самого Херсона выехали 45% местных жителей

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в интервью "Укринформу".

"По предварительным подсчетам, с марта только из Херсона выехали около 45% людей, из области 0 каждый пятый. Это катастрофическая цифра", - отметил Лагута.

Жить в невыносимых условиях, которые создали российские оккупанты, очень тяжело и опасно, отмечает Лагута. Они мародерствуют, убивают, насилуют, поэтому мирные жители не выдерживают, очень боятся и вынуждены покидать родной дом.

Он рассказал, что захватчики не разрешали делать официальных "зеленых коридоров", поэтому люди, рискуя своей жизнью, самостоятельно выезжали, организовываясь в колонны. Сначала - через Александровку и Снегиревку. Эти пути оккупанты закрыли. Позже люди ехали через Давидов Брод в Кривой Рог, но уже больше недели и эта дорога закрыта. В селах люди шли пешком, на велосипедах, плыли через реку. Они оставили все имущество, дома, скот.

Большинство жителей области эвакуировались в Николаевском и Днепропетровском направлениях, сообщил руководитель ОВА.

Ранее мы писали, что в оккупированный Херсон прибыла "делегация", в числе которой "глава ДНР" Денис Пушилин и заместитель председателя Совета федераций РФ Андрей Турчак. Турчак заявил, что "Россия здесь навсегда", а в Херсоне собрались выдавать российские паспорта.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.