"Глава" самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что в "республике" будут принимать решение о вхождении в состав России после окончания боевых действий.

"Безусловно, мы вместе это решим, вместе с народом. Хотя свое решение мы приняли еще в мае 2014 года, когда мы все проголосовали за объединение с Российской Федерацией. Но для начала надо освободить свои территории. Это первая задача, которая перед нами стоит", - заявил он.

Напомним, об идее планах вхождения "ЛНР" в состав Российской Федерации Пасечник заявил в конце марта. Вслед за ним эту же тему поднял и Пушилин.

Вместе с тем, в Крыму заявили, что захваченные россиянами южные территории Украины "станут еще одним регионом РФ".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

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