В аннексированном Крыму заявили, что оккупированные Россией южные территории Украины станут "еще одним регионом" РФ. Об этом пишут "РИА Новости".

В частности, о том, что они "станут еще одним регионом России", сказал "вице-премьер крымского правительства" Георгий Мурадов.

Он заявил, что данные регионы "всегда были русскими, там проживает близкое русскоязычное население".

По словам Мурадова, в оккупированной Херсонской области и приазовской части Запорожской уже формируются "военно-гражданские администрации", показывают российские телеканалы, в школах появляются учебники РФ, а также начал хождение рубль.

Напомним, ранее "Страна" разбиралась, какой сценарий Россия готовит для Херсона.

Также мы писали о том, что почти половина жителей Херсона выехала из города, каждый пятый покинул область с марта.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" подробно рассказывала об основных событиях предыдущего дня.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.