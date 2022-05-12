"Власти" Херсонской области, назначенные Россией, не собираются прямо сейчас обращаться в Кремль с просьбой о включении в состав РФ. Об этом сообщил "замглавы военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов, пишут российские СМИ.

Он заявил, что обращение к РФ произойдет лишь "после завершения всех интеграционных процессов".

"Сроки подготовки обращения пока не обозначены. Но это вопрос не ближайших дней, а обозримой перспективы", - заявил Стремоусов.

По его словам, обращение к Путину последует, когда "мы будем полностью готовы".

Тему с "вхождением в состав России" в Херсоне снова подняли вчера. Стремоусов заявлял, что для этого не понадобится референдумов или создания "ХНР", а будет прямое обращение "властей" к президенту РФ.

Мы также писали, Песков после заявления "властей" Херсона заявил, что судьбу региона "все-таки должны решать жители Херсонской области", добавив, что "вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками".

В Офисе президента также ответили на планы "присоединения" Херсонщины к РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

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