В оккупированном Херсоне и области пропала мобильная связь украинских операторов. Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Хлань.

Он сообщил, что россияне блокируют связь специально. По его данным, СБУ и операторы сейчас занимаются усилением сигнала.

Отметим, информация о том, что в Херсоне вновь пропала украинская мобильная связь, появилась вчера вечером. Пользователи из Херсона сегодня утром говорят, что пропал и домашний интернет от "Киевстара". Мобильная связь от этого оператора есть, но нестабильная. "Водафон" не работает полностью, сообщают люди.

Отметим, в конце апреля в оккупированной Херсонской области уже исчезали сотовая связь и интернет всех украинских операторов. В начале мая их восстановили.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях 11 мая.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.