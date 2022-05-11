За голову "замглавы Херсонской военно-гражданской администрации" Кирилла Стремоусова, который ранее заявлял о намерении присоединить область к России без "референдума", назначена награда.

Телеграм-каналы публикуют фото объявления, которое, как сообщается, сделано в Херсоне.

В нем за голову Стремоусова предлагается вознаграждение в 500 тысяч гривен.

Напомним, 20 апреля в Херсоне убили блогера Валерия Кулешова, которого СМИ называли доверенным лицом Стремоусова.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.

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