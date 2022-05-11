В Херсоне назначенные Россией "власти" хотят назвать улицу в честь покойного главы ЛДПР Владимира Жириновского.

Об этом со ссылкой "замглавы ВГА Херсонской области" Кирилла Стремоусова сообщает РИА Новости.

"Владимир Вольфович Жириновский был человеком, который не просто предсказывал определенные вещи. Это человек, который глубоко и искренне верил во все, о чем говорил", - заявил Стремоусов.

Напомним, Владимир Жириновский умер 6 апреля, отпевали в храме Христа Спасителя в Москве. Панихиду вел глава РПЦ патриарх Кирилл.

"Страна" детально описывала, чем запомнился самый скандальный российский политик Владимир Жириновский. В частности, он предсказал полномасштабное вторжение в Украину почти точно. Так, политик говорил о вторжении 22 февраля, но оно произошло на два дня позже - 24 февраля.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.