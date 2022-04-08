Президент России Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев попрощались с Владимиром Жириновским.

Судя по фотографиям, которые публикуют российские СМИ, Путин прощался с Жириновским в одиночестве, всех присутствующих, в том числе и часовых, убрали от гроба. Медведев же прощался с Жириновским в общем порядке, без специальных мер безопасности.

Прощание Медведева с Жириновским. Фото: Shot

Мы сообщали, что Владимира Жириновскго, который скончался 6 апреля, отпевали в храме Христа Спасителя в Москве. Панихиду ведл глава РПЦ патриарх Кирилл.

Перед смертью Владимира Жириновского пытались реанимировать в течение получаса. Ему делали непрямой массаж сердца и кололи адреналин. Смерть констатировали 6 апреля 13:05 по Москве.

"Страна" детально описывала, чем запомнился самый скандальный российский политик Владимир Жириновский. В частности, он предсказал полномасштабное вторжение в Украину почти точно. Так, политик говорил о вторжении 22 февраля, но оно произошло на два дня позже - 24 февраля.