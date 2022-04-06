Владимира Жириновского, который скончался сегодня, 6 апреля, пытались реанимировать в течение получаса. Ему делали непрямой массаж сердца и кололи адреналин. Смерть констатировали в 13:05 по Москве.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В феврале у Жириновского случился инсульт, а в конце марта врачи зафиксировали нарушение ритма сердца. Пришлось использовать дефибриллятор, чтобы вернуть его к жизни.

У Жириновского также диагностировали сепсис, анемию, проблемы с почками и со слухом. Всё это на фоне поражения 75% лёгких. В свои последние дни он находился на аппаратах жизнеобеспечения.

Напомним, еще 11 марта мы писали о том, что Жириновский выведен из медикаментозного сна и находится в сознании.

Врачи ввели Жириновского в состояние медикаментозного сна, после того, как уровень кислорода в его крови упал до 88 процентов.

Однако уже 20 марта СМИ сообщили о критическом состоянии Жириновского, а 25 марта появилась информация о смерти политика, которую опровергли в Кремле, назвав "неприличной уткой".

Жириновского госпитализировали 9 февраля с поражением 50-75% легких. У него была диагностирована двухсторонняя пневмония, которая развилась на фоне коронавирусной болезни.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, чем запомнился самый скандальный российский политик Владимир Жириновский.