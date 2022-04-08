Владимира Жириновскго, который скончался 6 апреля, отпевают в храме Христа Спасителя в Москве. Панихиду ведёт глава РПЦ патриарх Кирилл.

Сегодня, 8 апреля, пройдет прощание с Жириновским, а затем его похоронят.

Как сообщают СМИ, на кладбище лидера ЛДПР повезет ритуальный автомобиль AURUS Lafet.

Его впервые использовали для похорон погибшего министра МЧС Евгения Зиничева.

Напомним, Жириновский впал в кому после того, как в феврале заболел коронавирусом. Затем боролся с последствиями ковида. 6 апреля политика пытались реанимировать в течение получаса. Ему делали непрямой массаж сердца и кололи адреналин. Смерть констатировали в 13:05 по Москве.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, чем запомнился самый скандальный российский политик Владимир Жириновский.

В конце декабря 2021-го года, незадолго до начала своей болезни, Жириновский заявлял, что 22 февраля в 4 часа утра начнется война. В действительности же она началась 24 февраля и продолжается уже 44-й день.

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