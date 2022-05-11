Мэр Херсона Игорь Колыхаев потребовал от Офиса президента официального заявления о том, что "Украина борется за свой украинский Херсон и ценит каждого его жителя, не бросившего город на растерзание".

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"В Херсонской области и непосредственно в Херсоне остались патриоты, которые буквально держат город на своих руках, жители Украины, представители более 114 национальностей, среди них – дети, женщины, люди уважаемого возраста. Все они живут ожиданиями и не покинули свои дома из-за отсутствия безопасных зелёных коридоров. Если мы сегодня не поддержим всех, благодаря кому в Херсонской области удерживается статус Украины, состояние ожидания этих людей… перейдёт в процесс глубокого разочарования", – заявил мэр.

О том, как сейчас живет Херсон, подробно писала "Страна".

Мы также сообщали, что Колыхаев хочет знать, будут ли считаться коллаборантами те, кто обеспечивает жизнь города.

"Уважаемые журналисты, во имя спокойствия и уверенности всех херсонцев в том, что центральная власть ещё помнит о нашем существовании и тяжелейшем положении, попросите у Офиса президента ответов на жизненно важные для нас вопросы. Мы – Украина! Не бросайте нас, как и мы не бросаем родной украинский город", - призвал мэр на днях.