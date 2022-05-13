После заявлений президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Владимирым Путиным, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва не отказывается от встречи президентов, но "провести ее без подготовки невозможно".

Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил в интервью российским СМИ. Он также добавил, что Украина до сих пор не ответила на предложения России по итогам переговоров в Стамбуле, поэтому движения в подготовке совместного документа сейчас нет.

Ранее в Кремле неоднократно сообщали, что встреча Зеленского с Путиным возможна после согласования документа делегациями России и Украины. В Кремле возможность встречи не отвергают, однако считают, что на ней нужно фиксировать конкретные договоренности, над которыми работают делегации на переговорах. Поэтому в заявлениях российской стороны звучат мнения о том, что переговоры находятся в стадии стагнации.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявляет о готовности говорить с Путиным без посредников. "Только с ним, но без его посредников, и на условиях диалога, а не ультиматумов", сказал Зеленский в эфире итальянского телеканала Rai 1.

Зеленский также добавил, что этап, когда с РФ можно было вести диалог "с вином за столом" в прошлом. "В этом бокале не вино а кровь наших людей". Но должен быть "прагматичный диалог". "Мы понимаем, что после каждой войны приходит мир, и если есть шанс закончить войну диалогом, нужно использовать этот шанс", - сказал он.

В четверг, 12 мая, Песков заявил, что "в переговорном процессе Украины и России сейчас похвастаться нечем" и что "Россия сделала все, чтобы не проводить операцию в Украине, но с нами не захотели разговаривать".

Как писала "Страна", изменилась и позиция России по вступлению Украины в ЕС. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что безобидность желания Киева вступить в ЕС вызывает сомнения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.