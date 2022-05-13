Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что безобидность желания Киева вступить в ЕС "вызывает сомнения на фоне превращения данного объединения в агрессивного игрока". Об этом пишет "РИА Новости".

"Это проблема отношений Киева с Европейским союзом. Но безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения", - сказал Лавров.

Он также заявил, что ЕС "превратился в агрессивного, воинствующего игрока, который уже заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента".

Как сообщалось ранее, Россия изменила позицию по вопросу вступления Украины в Евросоюз. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция России по поводу намерений Киева вступить в ЕС теперь схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО - то есть против.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Берлин заявил, что непредоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС станет убийством надежд украинцев. Он также сказал, что "если Украина не получит статус кандидата на членство в ЕС, это означает, что Европа пытается нас обмануть".

Тем временем война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.