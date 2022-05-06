В Кремле считают "абсолютно нормальной практикой" то, что о планах по вторжению в Украину знал только узкий круг в ближайшем окружении президента России. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Как вы понимаете, естественно, информация о специальной военной операции не может широко распространяться накануне начала этой операции. Поэтому, конечно, всегда с такой информацией знакомят весьма и весьма ограниченный круг лиц. Это абсолютно нормальная практика. Сама суть операции не подразумевает широкого распространения информации о ней", - заявил он.

Таким образом он прокомментировал (фактически подтвердив) информацию представителя Bellingcat Христо Грозева о том, что даже близкое окружение Путина не знало о планах по началу войны с Украиной.

"Даже Лавров верил до конца, что это будет что-то вроде угроз войны, но реально – только признают "ДНР" и "ЛНР". Он сам был шокирован, когда узнал, что это будет война", - сказал Грозев, ссылаясь на слова источника, близко знакомого с дочерью Лаврова.

Напомним, в Пентагоне считают, что Россия всё еще вынашивает планы по захвату Харькова.

Тем временем The Times пишет, что РФ разработала план вторжения в Молдову и готовит нападение в ближайшее время.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.