Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным без посредников.

Об этом он заявил, выступая в эфире итальянского телеканала Rai 1.

По его словам, сейчас на переговорах говорится об отходе РФ на границы территорий, занятых до 24 февраля.

Зеленский также заявил, что готов говорить с Путиным без посредников.

"Только с ним, но без его посредников, и на условиях диалога, а не ультиматумов", - сказал Зеленский.

По его словам, этап, когда с РФ можно было вести диалог "с вином за столом" - в прошлом.

"В этом бокале не вино а кровь наших людей", - заявил президент.

По его мнению, должен быть "прагматичный диалог".

"Мы понимаем, что после каждой войны приходит мир, и если есть шанс закончить войну диалогом, нужно использовать этот шанс", - сказал украинский президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что "с каждой новой Бучей" теряет интерес к переговорам с Москвой.

Вместе с тем, в Россия изменила позицию по вопросу вступления Украины в Евросоюз. А еще во время переговоров в Стамбуле в конце марта Москва давала понять, что она не против членства Украины в ЕС.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

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