Украина не рассматривает в качестве серьезной угрозы возможность наступления российских войск с территории Приднестровья.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

"В Приднестровье может быть атака, там 100% людей контролирует Россия. Военные там как местные, так и россияне. Там может быть до 15 тысяч группировки, но она не очень готова. У них нет границ с РФ, только с нами и Молдовой. Дополнительные военные у них могут быть только с неба, например высадка десанта", - сказал Зеленский.

По его словам, из 15-тысячной группировки войск "умеют воевать до трех тысяч человек".

"Это может быть вызовом, но мы не видим там слишком большой угрозы", - сказал Зеленский.

Ранее в том же интервью Зеленский призвал Италию объявить бойкот российским туристам.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.