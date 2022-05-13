Президент Украины Владимир Зеленский призвал Италию объявить бойкот российским туристам, чтобы "они знали, что их не рады видеть".

Об этом он заявил в интервью телеканалу Rai 1, обнародованном в Фейсбуке Офиса президента Украины.

"Сейчас российские туристы должны получить "культурный отпор", чтобы они знали, что их не рады видеть. Так и есть. В Европе их общество не радо видеть, и даже те, кто не был на поле боя, не стрелял, но молчат - поддерживают свое руководство. Они должны быть в другом комфорте - никакой недвижимости в Италии, счетов", - сказал президент.

Он заявил, что помимо олигархов, давление должны почувствовать и обычные россияне.

"Это должны почувствовать обычные люди, которые приезжают отдыхать. Надо им сказать, что отдых в Европе закончен, для оккупантов не может быть отношения как к другим людям", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее в обращении к итальянскому парламенту, президент Украины призвал Италию "не быть курортом для убийц" и предупредил об угрозе голода из-за войны.

Также мы писали, что Зеленский потребовал от Турции и Греции прекратить принимать российских туристов.