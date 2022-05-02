Президент Украины Владимир Зеленский жестко раскритиковал Грецию и Турцию и потребовал от них не принимать российских туристов.

Об этом Зеленский сказал в интервью греческому общественному телевидению ERT.

"Российский туризм привозит в Грецию много денег долгие и долгие годы. Мы считаем, что они зарабатывают на крови, а потом эти деньги везут. Такая же и в Турции ситуация. С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим одновременно подготовку туристических маршрутов специально для российского туризма. И это невозможно, если мы хотим иметь дружеские отношения", - сказал Зеленский.

По его мнению, это двойные стандарты, и принимать российских туристов нельзя.

"Это несправедливо. Именно поэтому я обращаю внимание Турции на такое, я считаю, что так быть не может, потому что надо сделать выбор - вы за правду или нет", - заявил Зеленский.

Напомним, крупнейший туроператор мира TUI запретил турецким отелям до лета заселять россиян.

Ранее "Страна" сообщала, что пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин рассказал о том, что турецкая делегация посетила Киев и заявил, что Турция надеется найти решение, которое бы не нарушило суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также мы писали, что в Турции надеются на встречу Зеленского и Путина в ближайшие дни.