TUI Tantur, турецкий представитель крупнейшего в мире туроператора TUI, потребовал от своих отелей отменить бронирование от российских туроператоров, с которыми компания сотрудничает, из-за санкций против России.

Об этом сообщает газета Turizmgazetesi со ссылкой на письмо финансового менеджера Tantur Travel Чезми Озкана.

"Цель этого письма – сообщить вам, что все операции Tantur в Турции для TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita Holdings Limited приостановлены", – говорится в письме.

Такое требование компания отправила туроператорам в странах Балтии: TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita.

Отмена броней отелей в Турции от этих туроператоров будет действовать до 31 мая.

Ранее мы писали о том, что отели испанской сети RIU отказываются селить российских туристов. Уже известно про такие отказы в ОАЭ, Доминикане, на Мальдивах и Шри-Ланке.

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